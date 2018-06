Wunstorf

Die Polizei erwischt in der Nacht von Freitag auf Sonnabend gegen 4 Uhr einen fahruntüchtigen Autofahrer. Der 49-jährige Hannoveraner wurde an der Hagenburger Straße kontrolliert. und stand unter Drogeneinfluss. Ihm wurde Blut abgenommen.

Einen Schaden in Höhe von 10 000 Euro richtete der Fahrer eines weißen Transporters am Freitag beim Rangieren auf dem Parkplatz an den Steinhuder Strandterrassen an. Er beschädigte dabei einen BMW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Zeugin hatte sich jedoch das Kennzeichen gemerkt.

Von Rita Nandy