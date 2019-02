Wunstorf

Die Spurenlage war nach Angaben der Polizei eindeutig. Ein Zeuge bestätigte den Tathergang: Beim Einparken hatte eine Seniorin am Freitag auf dem Parkplatz Am Stadtgraben ein Auto rechts neben sich gestreift. Die 85-Jährige bestritt jedoch, dafür verantwortlich zu sein und zeigte keinerlei Schuldbewusstsein, schreibt die Polizei. Stattdessen zweifelte sie an der Qualifikation der Polizisten. Die Anzeige wegen Sachbeschädigung ist geschrieben.

Auto fährt gegen Mauer an der Südaue

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in der Nacht zu Donnerstag, 7. Februar, gegen 4 Uhr die Mauer des Wohnhauses An der Südaue 5a beschädigt. Er flüchtete, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter (05031) 9530115.

Von Rita Nandy