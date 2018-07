Wunstorf

Die Polizei hat am Wochenende zwei fahruntüchtige Verkehrsteilnehmer gestoppt. Sie kontrollierte am frühen Sonnabendmorgen einen Radfahrer in Steinhude, der ohne Licht fuhr. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 38-jährige Hagenburger reichlich Alkohol getrunken hatte. Der Atemalkoholwert lag bei 3,16 Promille.

Durch seine auffällige Fahrweise wurden die Polizei am Sonntagmorgen an der Industriestraße auf einen 34-jährigen Autofahrer aufmerksam. Der Leeser stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem war das Fahrzeug nicht versichert.

Von Rita Nandy