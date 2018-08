Nachrichten Wunstorf - Naturerlebnisbad feiert Super-Badejahr Die Ferien gehen zu Ende, das Naturerlebnisbad macht weiter. Mit einem großen Familientag am Sonntag, 12. August, wollen die Betreiber schon einmal vorab ihre erfolgreiche Badesaison feiern.

Pastorin Marit Ritzenhoff wird den Open-Air Gottesdienst am Familientag im Luther Naturbad leiten. Anschließend gibt es Aktionen in und am Wasser sowie ein Salat- und Grillbüffet. Quelle: Rita Nandy