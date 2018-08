Nachrichten Wunstorf - Staub: K+S zahlt Entschädigungen Nachdem Wind im Juli Material von der Abraumhalde in die Nachbarschaft verweht hat, hat K+S den betroffenen Haushalten Entschädigungen angeboten. Es soll ein Einzelfall bleiben.

In der Straße An den Auewiesen ist am 28. Juli viel Staub von der benachbarten Kalihalde angekommen. Quelle: Sven Sokoll