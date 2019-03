Hagenburg/Altenhagen

Ein Brand in einer Gartenlaube drohte am Sonntag auf Wohnhäuser in der Altenhagener Schachtstraße überzugreifen. Die Feuerwehren Sachsenhagen und Hagenburg waren im Einsatz und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Die Brandursache ist bisher unklar.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurden zwei Löschrohre zum Schutz der direkt angrenzenden Wohnhäuser eingesetzt. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle mit der Wärmebildkamera auf Brandnester abgesucht. „Gegen zwei Uhr konnten dann alle eingesetzten Kräfte die Einsatzstelle verlassen und einrücken“, teilte Geist mit.

Von Christiane Wortmann