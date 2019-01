Hagenburg/Altenhagen

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Hagenburg/ Altenhagen zu einem brennenden Carport in der Twegte alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte eine Mülltonne unter einer Überdachung an einem Carport, die bereits selbstständig von Anwohnern abgelöscht werden konnte. Mit einem Rohr nahm die Feuerwehr Nachlöscharbeiten vor und kontrollierte die nähere Umgebung mit der Wärmebildkamera, wobei keine weiteren Glutnester festgestellt wurden und die Feuerwehr relativ schnell wieder einrücken konnte. Die Brandermittlungen dauern noch an.

Von Marleen Gaida