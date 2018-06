Nachrichten Wunstorf - IGS-Schüler backen Kuchen für den guten Zweck Ein Besuch im Tafelhaus hat sie sehr beeindruckt. Schüler der Klassen 5a und 5b der Evangelischen IGS Wunstorf wollen sich darum künftig für diese gute Sache engagieren. Am Montag gab es einen Kuchenverkauf für den guten Zweck.

Die Schüler der 5a und 5b an der Evangelischen IGS in Wunstorf wollen künftig die Tafel unterstützen. Erste Aktion ist ein Kuchenverkauf in der Pausenhalle. Kräftig mitgeholfen haben Mira (11, von links), Talya, Antonia und Saskia (alle 11 Jahre alt). Quelle: Christiane Wortmann