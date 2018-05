Wunstorf

Unachtsamkeit führt zu Verkehrsunfall. Ein 91-jähriger Neustädter wollte am Dienstagnachmittag von der Neustädter Straße in Richtung Klein Heidorn links auf den Frachtweg abbiegen. Dabei übersah der Toyota-Fahrer eine 38-Jährige mit ihrem Auto der Marke Honda und nahm ihr die Vorfahrt. Die Hannoveranerin erlitt bei dem Zusammenprall leichte Prellungen. Während der Abschlepparbeiten war der Frachtweg in Richtung Bahnübergang für rund eine Stunde gesperrt. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Über die Höhe des Schadens konnte die Polizei keine Angaben machen.

Von Rita Nandy