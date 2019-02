Blumenau

Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht zu Freitag in der AWO-Kindertagesstätte an der Hasselhorster Straße für Schäden und ein großes Durcheinander gesorgt. Was sie alles mitnahmen, muss noch geklärt werden, mindestens fehlen aber wohl ein Fotoapparat und ein Diktiergerät. Nach Angaben von Stadtsprecher Alexander Stockum sind zwei Außentüren so beschädigt, dass sie wahrscheinlich ausgetauscht werden müssen, auch Fenster sind beschädigt.

Der Betrieb ging am Freitag trotz des Schreckens weiter. „Kolleginnen sind mit den Kindern spontan auf den Spielplatz gegangen“, sagte Einrichtungsleiterin Jasmine Nowak. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05033) 9530115 entgegen.

Von Sven Sokoll