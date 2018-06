Baustellen in Wunstorf und Luthe überschneiden sich

Nachrichten Wunstorf - Baustellen in Wunstorf und Luthe überschneiden sich In Kürze wird es deutlich schwerer, aus den nördlichen Dörfern in die Innenstadt und zur A2 zu kommen: Anders als geplant, überschneiden sich die Vollsperrungen Klein Heidorner und Nienburger Straße um zwei Monate.

An der Nienburger Straße in Luthe sind aktuell Gehweg und Gosse in Arbeit. Quelle: Kathrin Götze