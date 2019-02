Wunstorf

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem am Wochenende mehrere Fahrzeuge mutwillig oder bei Unfallfluchten beschädigt worden sind.

In der Nacht zu Sonnabend zerkratzten Unbekannte an der Melanchthonstraße den Lack eines geparkten Audi A4. In der Nacht darauf geschah das gleiche bei einem Audi A6 auf dem Parkplatz einer Spielhalle an der Hagenburger Straße. Bei diesen Taten entstand ein Schaden von insgesamt 6000 Euro.

Die Unfallfluchten haben sich fast alle am Freitagnachmittag in Wunstorf ereignet, dabei entstanden jeweils Schäden zwischen 500 und 2000 Euro. Zunächst wurde zwischen 14.15 und 14.50 Uhr ein Ford Fiesta auf dem Marktkauf-Parkplatz an der Hagenburger Straße beschädigt. An der Kreuzung der Südstraße mit der Hindenburgstraße streifte ein Lastwagen gegen 15.15 Uhr einen Regiobus. Auf dem Brauerweg beschädigte ein unbekannter Fahrer offenbar beim Rangieren gegen 16 Uhr einen geparkten Opel Corsa.

Auf der Kreisstraße 322, kurz vor der Leinebrücke nach Schloß Ricklingen, hat jemand wohl beim Wenden gegen 16.50 Uhr ein Verkehrszeichen umgefahren. Dann wurden erneut geparkte Autos beschädigt, und zwar um 17.30 Uhr ein Mazda an der Kranichstraße und in der Nacht zu Sonnabend ein geparkter Seat Ibiza auf dem unbefestigten Parkplatz an der Bahnhofs-Südseite.

Die Polizei erhofft sich Hinweise von Zeugen zu allen Fällen und nimmt sie unter Telefon (05031) 9530115 entgegen.

Von Sven Sokoll