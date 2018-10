Wunstorf

Einem Pendler ist am Donnerstag sein Auto am Bahnhof gestohlen worden. Er hatte den Audi A6 um 7.15 Uhr an der Bahnhofstraße auf dem Parkplatz abgestellt und fand ihn bei der Rückkehr gegen 19.30 Uhr nicht mehr vor. Den Wert des sieben Jahre alten Wagens gibt die Polizei mit rund 25.000 Euro an. Der Wagen ist schwarz und hat ein hannoversches Kennzeichen. Hinweise nimmt das Kommissariat unter Telefon (05031) 9530115 entgegen.

Von Sven Sokoll