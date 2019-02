Luthe

Ein Anwohner hat am Sonnabend gegen 20.30 Uhr mutmaßliche Einbrecher in Luthe bemerkt. Die Unbekannten versuchten gerade, an einer leerstehenden Wohnung am Lilienweg ein Seitenfenster aufzuhebeln. Nachdem sie gestört wurden, ergriffen sie die Flucht und entkamen mit einem dunklen Auto. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05031) 95301155 entgegen.

Von Sven Sokoll