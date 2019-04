Nachrichten Wunstorf - Aha verteilt kostenlos Kompost auf Markt Mit seinem Kompostmarkt ist der Abfallentsorger Aha am Montag, 15. April, auf dem Festplatz in Wunstorf zu Gast. Einwohner dürfen sich kostenlos Kompost abholen.

Aha gastiert mit seinem Kompostmarkt, hier am Mittwoch in Neustadt, bald auch in Wunstorf. Quelle: Mario Moers