Wunstorf

Eine 47-jährige Bokeloherin ist am Sonntag in einer Wohnung in Bokeloh schwer verletzt worden. Ihr 50-jähriger Mann, den die Polizei als Täter verdächtigt, ist mit einem Auto auf der Flucht und wird gesucht.

Die Polizei erfuhr von dem Fall, als ein zwölfjähriger Junge gegen 19.20 Uhr bei ihr anrief. In der Wohnung fanden die Beamten die Frau mit mehreren Verletzungen unter anderem am Kopf und den Händen. Die Ermittlungen waren schwierig, weil die Familie aus Bulgarien kommt und die Polizei sich nur schwer mit ihr verständigen konnte. Die drei Sieben- bis 13-Jährigen Kinder und ihre Großmutter in der Wohnung waren wohlauf, wenn auch schockiert.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau ihre Verletzungen seit der Mittagszeit wegen eines Beziehungsstreits erlitten hatte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05031) 9530115 entgegen.

Alle aktuellen Polizeimeldungen aus Wunstorf lesen Sie hier.

Von Sven Sokoll