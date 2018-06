Während der aufwendigen Zirkuswoche an der Grundschule Bredenbeck wird die Schule für ihre gute musikpädagogische Arbeit ausgezeichnet. Die Zertifizierung zur „Musikalischen Grundschule Niedersachsen“ findet am Mittwoch, 20. Juni, in Hannover statt.

„So läuft es an unserer Schule eben“, sagt Rektorin Tatjana Seidensticker. Aus allen Ecken kämen Ideen, neue Projekte, Enthusiasmus. So war es auch mit dem Projekt Musikalische Grundschule, für das sich das Kollegium Dank der Musikkoordinatorin Sina Landoulsi schnell begeistern konnte. Schulvorstand, Gesamtkonferenz, Schulelternrat, Schülerparlament – „alle zeigten den Daumen nach oben“, sagt Seidensticker. Das ist mittlerweile eineinhalb Jahre her.

Überall in der Schule wird inzwischen gesungen und musiziert. Der Chor probt einmal wöchentlich. Das Schulorchester übt für die Schülertreffs und das Monatssingen in der Aula. Und auf dem Schulhof gibt es ein begehbares Musikinstrument. „Klasse! Wir singen“ und Opernbesuche fanden statt. Es gibt das Instrumentenkarussell beim Feuerwehrmusikzug und eine Kooperation mit der Second-Star-Band aus Bredenbeck. Die Musikhochschule scharrt schon mit den Hufen, um die Zusammenarbeit zu intensivieren.