Wichtringhausen/Stemmen

Betrunken und noch in der Probezeit: Die Polizei hat in der Nacht zu Sonnabend einen 19-Jährigen angehalten, weil den Beamten die Fahrweise unsicher vor kam. Das Auto des DB-Fahrers aus Wennigsen fiel der Streifenwagenbesatzung gegen 3.30 Uhr auf. Der Mann war auf der Bundesstraße 65 in Wichtringhausen in Richtung Hannover unterwegs.

Der 19-Jährige ignorierte zunächst die Haltezeichen. Erst in Höhe Stemmen konnten die Beamten sein Fahrzeug anhalten. Schon beim Öffnen der Fahrertür war ersichtlich, dass der Wennigsen stark unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkotest fiel dementsprechend positiv aus.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde einbehalten. Der Fahrer befand sich noch in der Probezeit. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Wegen Trunkenheit im Verkehr wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Von Lisa Malecha