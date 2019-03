Bredenbeck

In Bredenbeck herrscht am Sonntag, 31. März, wieder Ausnahmezustand: Denn auf dem Hof der Familie Warnecke steht wieder der Ostermarkt auf dem Programm. Von 10 bis 17 Uhr werden wieder ländliche Produkte auf dem Hof angeboten. Mehr als 50 Aussteller bieten in diesem Jahr ihre Waren an – und der lockt traditionell viele hunderte Gäste in das kleine Dorf.

Das liegt neben dem schönen Ambiente vor allem am umfangreichen Angebot. Wer eine passende Dekoration für Haus und Garten sucht, wird an den Ständen mit Osterfloristik, Filzhandwerk und textilen Accessoires garantiert fündig. Schmuck gibt es in jeglichen Variationen – von handgewickelt aus Glasperlen bis zu mediterranem Design. Vielfältig von Honig bis Ziegenkäse ist auch die Auswahl an Spezialitäten aus der Region. Der Förderverein der Grundschule backt für die Kaffeestube. Die Kornbrennerei selbst bietet Führungen an – kostenlos. Der seit 1826 bestehende Betrieb ist Tradition in fünfter Generation.

Dieses Jahr bietet ein Stand sogar „upcycling mit Jeanshosen“ an. „In diesem Jahr stellt auch eine neue Künstlerin bei uns in der Galerie aus“, sagt Johann Warnecke. Gunda Kaper-Lührs aus Sarstedt präsentiert ihre Werke während des Ostermarkts.

Von Lisa Malecha