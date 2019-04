Wennigsen

Kater Tiger wird vermisst. Seine Familie hat ihn zum letzten Mal vor zehn Tagen am 6. April gesehen. „Wir haben schon viel unternommen – aber er bleibt verschwunden“, sagt Frauchen Michaela Günther. Um den kleinen Ausreißer wiederzufinden, hat die Familie ihn bei Tasso als vermisst gemeldet. Der Tierarzt ist informiert. Suchplakate sind verteilt und aufgehängt. Und in der Facebookgruppe „Du bist aus Wennigsen...“ ist eine Anfrage gestartet. Entlaufen ist der Kater direkt in Wennigsen, in der Bergmannstraße. „Wir sind sehr traurig“, sagt Günther.

Tiger ist sechs Monate alt. Er ist kastriert und hat einen Chip. Sein Fell ist braun/schwarz. Auffällig sind seine weißen Strümpfe. Er ist schlank und eigentlich recht aufgeweckt.

Wer Tiger gesehen hat, erreicht seine Familie telefonisch unter (0179) 8058994.

Von Jennifer Krebs