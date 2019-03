Bredenbeck

Die Schulstraße in Bredenbeck wird ab Montag, 18. März, in Höhe der Hausnummer 10 voll gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten an einem Schmutzwasserkanal, teilt die Gemeinde Wennigsen mit. Die dauern voraussichtlich bis Freitag, 22. März. Fußgänger und Schüler können die Baustelle über den nordwestlichen Gehweg passieren. Autofahrer sollen den Bereich über die Nelkenstraße, die Freiherr-von-Knigge-Straße, die Königsberger Straße oder die Tulpenstraße umfahren.

Die Gemeinde Wennigsen ist bemüht, die Verkehrsbeeinträchtigung so gering wie möglich zu halten und bittet für die Umleitungswege um Verständnis, heißt es aus dem Rathaus.

Von Gerko Naumann