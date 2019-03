Degersen

Temperaturen um die zehn Grad Celsius und konstanter Nieselregen: Nach einem schönen Fotomotiv hört sich die aktuelle Prognose der Wetterexperten für das Calenberger Land eigentlich nicht gerade an. Und doch gab es genau das am Donnerstagvormittag zu sehen. Die Sonne kämpfte tapfer gegen die dunklen Wolken an und sorgte mit ihren Strahlen für einen gut sichtbaren Regenbogen über weiten Teilen der Landschaft.

Christine Koberstein-Schwarz hat diese blaue Holzbiene in ihrem Garten fotografiert. Quelle: Christine Koberstein-Schwarz

Dass es auch an eher trüben Tagen immer wieder tolle Fotomotive in der Natur gibt, weiß auch unsere Leserin Christine Koberstein-Schwarz. Ihr jüngster Volltreffer ist eine blaue Holzbiene, die sie auf einem Winterschneeball erwischt hat. „Die pelzigen Bienen haben sich erst in jüngster Zeit vom Mittelmeerraum aus nach Norden ausgebreitet“, berichtet die passionierte Fotografin.

Schicken Sie uns gern Ihre Bilder

Sind Ihnen auch schöne Fotos in der Natur in und um Wennigsen gelungen? Wir würden uns freuen, wenn sie unsere Leser daran teilhaben lassen würden. Schicken Sie uns gern eine E-Mail an wennigsen@haz.de oder wennigsen@neuepresse.de. Natürlich können Sie unsere Bilder auch direkt auf unserer Facebook-Seite HAZ Wennigsen posten.

Von Gerko Naumann