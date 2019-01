Wennigsen

Die Einbrecher stiegen über die Terrassentür ein: Die Polizei sucht Zeugen für zwei Wohnungseinbrüche in Wennigsen. Wie das Polizeikommissariat Ronnenberg mitteilt, brachen Unbekannte am Montag zwei Reihenhäuser auf. Am Lerchenweg wurde in der Zeit zwischen 14.30 und 18 Uhr eingebrochen. Am Vogelkamp nur wenige Schritte entfernt wurde die Tat zwischen 17.45 Uhr und 20.15 Uhr verübt. Der Lerchenweg geht als Stichstraße vom Vogelkamp ab.

Am Lerchenweg gelangten die Täter über einen Zaun auf die Terrasse an die Rückseite des Hauses. Die Einbrecher hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten drinnen die Räume nach Wertgegenständen. Auch am Vogelkamp gelangten die Täter gewaltsam über die Terrassentür auf der Gebäuderückseite in die Räumlichkeiten. Angaben zur Höhe des Schadens kann die Polizei noch nicht machen.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Wer Hinweise geben kann, die zur Aufklärung der Taten führen können, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wennigsen unter Telefon (05103) 2278 oder in Ronnenberg unter Telefon (05109) 517115 in Verbindung zu setzen.

Von Jennifer Krebs