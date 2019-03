Degersen

“Die Zeit ist gekommen, in der Frau und Mann nicht mehr in der Kneipe sitzen, um sich gegenseitig elektronische Kurznachrichten zu schicken, sondern wieder miteinander sprechen - über die großen Nebensächlichkeiten und die kleinen Katastrophen im Alltag“ –so kündigen Kersten Flenter und die Band Schöneworth ihr Programm „ Lesetrieb trifft Tresenlied“ an. Und damit gastieren die Künstler nun auch in Degersen: Am Freitag, 29. März, treten sie um 20.30 Uhr im Gasthaus zur Tenne auf. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Die Band Schöneworth um Sängerin Denise Kahlmann besticht durch lustige Texte. Quelle: privat

Flenter ist ein leidenschaftlicher Sammler eben solcher Kneipen-Gespräche und macht daraus einzigartige Texte auf der Grenze zwischen Melancholie und Gelächter. Diese passen perfekt zu den Liedern von Schöneworth. Die Band mit der Besetzung Klavier, Bass, Schlagzeug und Gesang spielt Songs über Themen, die gerne im Stammlokal oder -cafè besprochen werden. So gehört Flenters Text ,,Bevor du mich schöntrinkst" ebenso wie die Schöneworth-Songs ,,Schlampig", ,,Versuchung" und ,,In der alten Bar" zu diesem Programm.

Schriftsteller Flenter, Jahrgang 1966, ist in Seelze aufgewachsen, hat dort 14 Jahre im Verein Fußball gespielt und sogar einmal die Kreismeisterschaft gewonnen. Am Georg-Büchner-Gymnasium inspirierte ihn Lehrer Till Warmbold "das Denken freizusetzen". 20 Monate Zivildienst, die Flenter in das damalige Lindener Spielhaus Wilhelm-Bluhm-Straße und heutige Familienzentrum führten, machten in mit Hannovers buntestem Stadtteil bekannt, wo er seit 30 Jahren lebt und schreibt. Seit 1992 liest Flenter öffentlich und mit "Zappen im Kaltland TV", es folgte 1993 die erste Buchveröffentlichung.

Schöneworth ist die Hannoveraner Band um den Musiker und Songwriter Christoph Knop am Piano mit Sängerin Denise Kahlmann, Boris Eisenberg am Bass und Bastian Bruns am Schlagzeug. Sie spielen swingige Songs aus eigener und aus Flenters Feder.

Von Lisa Malecha