Evestorf

Hobbyköche aus Evestorf laden zum zweiten Mal zum Mittagstisch im Ort ein. Das Treffen beginnt am Sonntag, 7. April, um 13 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Zum Rießenfelde 26. Auf der Speisekarte stehen dieses Mal ein grüner Salat mit Omelett, Erbsensuppe mit Rauchenden (oder als vegetarische Alternative Frühlingsrolle) sowie Apfeltarte mit Eis, kündigt Organisator Bernhard Klingelhöfer an. Anmeldungen für den Mittagstisch nehmen die Organisatoren bis Sonntag, 31. März, entgegen unter Telefon (05109) 565292 und per E-Mail an kikibu@t-online.de.

Noch vier weitere Termine in diesem Jahr

Bei der Premiere des Mittagstischs im Februar hatten sich 22 Gäste das Essen schmecken lassen. Der pensionierte stellvertretende KGS-Leiter Klingelhöfer und weitere Hobbyköche tischten ihren Gästen ein Drei-Gänge-Menü auf. In diesem Jahr bitten die Initiatoren noch vier weitere Male zu Tisch – zweimal an einem Mittwoch (15. Mai und 25. September) sowie zweimal an einem Sonntag (11. August und 3. November). Für die Bezahlung – ein Menü kostet etwa 8 Euro – stellen die Ausrichter des Mittagstischs eine Spendenbox auf. Klingelhöfer setzt aber auch auf die soziale Komponente und betont, dass „niemand wegen fehlenden Geldes ausgeschlossen wird“.

Von Gerko Naumann