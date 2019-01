Wennigsen

Wer will Jugendleiter werden? Die Wennigser Jugendpflege führt eine neue Schulung in den Osterferien durch. Der Lehrgang geht über sechs Tage vom 13. bis 18. April und richtet sich an alle, die in Vereinen und Verbänden gerne mit Kindern und Jugendliche arbeiten wollen.

In dem Kurs werden Grundlagen der Pädagogik und Entwicklungspsychologie ebenso erarbeitet wie rechtliche Aspekte und der Kinder- und Jugendschutz. Die Schulung dauert jeden Tag von 10 bis 18 Uhr. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 15 Jahre. Hinterher kann die Jugendleitercard (Juleica) beantragt werden. Dafür ist dann zusätzlich noch ein Kurzpraktikum von zehn Stunden als Einstieg in die Praxis und ein Erste-Hilfe-Kurs erforderlich.

Die Juleica-Schulung kostet 50 Euro inklusive Material und Mittagessen. Eine Ermäßigung ist möglich. Anmeldungen nimmt die Jugendpflege ab sofort in ihrem Büro im Jugendhaus an der Argestorfer Straße entgegen. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Jugendpflege.

Von Jennifer Krebs