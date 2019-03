Wennigsen

Volle Besucherränge, laute Musik und jede Menge hüpfender Kinder: So hat es beim Workshop „Skipping Hearts“ der Deutschen Herzstiftung in der Sporthalle der Grundschule Wennigsen ausgesehen. Das Seilsprung-Training wurde im Rahmen des Zertifikats zur Sportfreundlichen Schule angeboten und kam bei den Jungen und Mädchen sehr gut an, sagte die stellvertretende Schulleiterin Melanie Engelke.

Workshop-Leiterin Deborah Bilverstone zeigte den Schülern sieben verschiedene Einzelsprünge mit dem dünnen grünen Kunststoffseil und leitete sie zu Partnersprüngen an. Das Seilspringen lässt sich auch gut als Teil des Sportunterrichtes an der Grundschule integrieren und ist ein perfektes Herz-Kreislauftraining, lobte Engelke.

Von Gerko Naumann