Wennigsen

Auf Wunsch der Angehörigen wird Wennigsens AWO-Chef und SPD-Abteilungsvorsitzender Heinz-Dieter Hasenjäger nur im engsten Familienkreis beigesetzt. „Wir wissen aber, dass viele Wennigser von ihm Abschied nehmen möchten“, sagt die stellvertretende Bürgermeisterin und SPD-Ratsfrau Hannelore Nimmrich.

Der SPD-Ortsverein, die Abteilung Wennigsen/Sorsum und die Arbeiterwohlfahrt laden deswegen Mitglieder, Freunde und Weggefährten zu einer Gedenkfeier mit Kranzniederlegung am Sonnabend, 16. März, um 15 Uhr auf dem Wennigser Friedhof ein. Treffpunkt ist an der Kapelle.

Hasenjäger war am Montag vor einer Woche im Alter von 75 Jahren unerwartet gestorben. In Wennigsen hatte er sich an viele Ecken und Enden unermüdlich eingebracht. Hasenjäger war seit 25 Jahren – mit Unterbrechungen – Vorsitzender der SPD-Abteilung Wennigsen. Fast genauso lange leitete er die Wennigser AWO.

Von Jennifer Krebs