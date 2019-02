Sorsum

An einer Tür sind noch deutlich die Kratzspuren zu sehen, ein eingeschlagenes Fenster ist von einem Handwerker notdürftig mit einer Holzplatte verschlossen worden: Unbekannte sind in das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) in Sorsum eingebrochen. Verwalter Hans-Wilhelm Olbrich hat die Schäden entdeckt. „Gestohlen wurde nichts. Aber der Täter hat rohe Gewalt angewendet, um das Fenster zu öffnen“, sagt er. Den Schaden schätzt die Polizei in Ronnenberg auf rund 500 Euro. Den Tatzeitraum grenzen die Ermittler auf den 1. bis 4. Februar ein.

Olbrich hat der Einbruch an eine ähnliche Tat vor acht Monaten erinnert. Der Einbrecher kam damals durch ein Toilettenfenster und brach anschließend Schränke in der Küche auf. Dabei verletzte er sich offenbar – später sei der Mann anhand von Blutspuren am Tatort gefasst worden, berichtet Olbrich. Der Einbrecher habe vor Gericht gestanden und sei verurteilt worden. Der Verwalter kann nicht verstehen, warum ausgerechnet das DGH im Fokus der Kriminellen steht: „Hier ist doch außer etwas Geschirr und ein paar Möbeln wirklich nichts zu holen“, sagt er.

Nun muss Olbrich mit der Gemeinde Wennigsen als Eigentümer des DGH klären, wer für den finanziellen Schaden aufkommt. Rund zehn Vereine und Institutionen aus Sorsum – darunter das Rote Kreuz, die Feuerwehr, CDU und SPD – haben das Haus gepachtet. Sie nutzen es etwa für Versammlungen und vermieten es für Feiern an Privatleute. Weitere Sicherheitsmaßnahmen seinen trotz der Einbrüche nicht geplant, sagt Olbrich. „Wir können ja hier keine Kameras aufstellen.“

Jugendfeuerwehr ist ebenfalls betroffen

Erst vor wenigen Tagen ist die Gemeindejugendfeuerwehr Wennigsen ebenfalls zum wiederholten Mal Opfer von Einbrechern geworden. Die haben die Holztür einer Hütte an der Sophie-Scholl-Gesamtschule aus den Angeln gebrochen. Das Gebäude wird von den Ehrenamtlichen als Lager für Geräte zur Ausbildung des Nachwuchses genutzt. Den Schaden schätzt die Polizei auch hier auf rund 500 Euro. Bei Facebook bittet die Feuerwehr Wennigsen nun Helfer darum, beim Reparieren zu helfen oder Geld zu spenden.

Von Gerko Naumann