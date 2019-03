Degersen

Unbekannte haben ein sogenanntes Multifunktionslenkrad aus einem BMW gestohlen. Der war von Montagabend, 18 Uhr, bis etwa Dienstagmorgen, 9.30 Uhr, an der Kampstraße in Degersen geparkt, teilt die Polizei in Ronnenberg mit. Die Ermittler wissen noch nicht, wie die Kriminellen in das Fahrzeug gelangt sind. Es sei jedenfalls nicht gewaltsam aufgebrochen worden. Auch die Alarmanlage habe nicht ausgelöst. Den Wert der Beute beziffern die Beamten auf rund 2000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen. Die melden sich im Kommissariat in Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 oder in Wennigsen unter (05103) 2278.

Von Gerko Naumann