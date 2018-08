Wennigsen

Kriminelle haben auch in Wennigsen das Geschäft mit gestohlenem Leergut für sich entdeckt. Gleich zwei Mal haben Leergutdiebe in diesem Monat in der Gemeinde zugeschlagen. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend, 3. und 4. August, entwendeten Unbekannte zunächst drei 30-Liter und zwei 50-Liter Bierfässer vom Hof der Gaststätte Möllerburg an der Bönnigser Straße. In der Nacht von Sonntag auf Montag, 12. bis 13. August, schlugen die Täter nun ein zweites Mal zu. Ihre Beute: Fünf 50-Liter Fässer der Marke Gilde. Die Polizei schätzt den Schaden auf 300 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon (05103) 2278 bei der Polizei Wennigsen oder unter Telefon (05109) 5170 bei der Polizei Ronnenberg zu melden.

Von Lisa Malecha