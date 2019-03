Wennigsen

Der Rat der Gemeinde Wennigsen tagt am Donnerstag, 21. März, öffentlich im Rathaus. Die Sitzung im Bürgersaal beginnt um 19 Uhr. Die Politiker befassen sich unter anderem mit den Details zur Umgestaltung der Hauptstraße. Außerdem wollen sie über die geplante Katzenschutzverordnung sprechen, die eine Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für freilaufende Tiere vorsieht. Auf der Tagesordnung stehen außerdem die Freigabe von Haushaltsmitteln für den Wasserpark und Berichte aus dem Präventionsrat und dem Jugendparlament, das am 26. Mai neu gewählt wird. Am Ende der Sitzung können Bürger Fragen stellen und Anregungen geben.

Von Gerko Naumann