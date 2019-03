Wennigsen

Die CDU Wennigsen reagiert mit Unverständnis auf Vorwürfe des Tierschutzvereins Barsinghausen. Der hatte sich in der Diskussion um die geplante Katzenschutzverordnung zu Wort gemeldet – und die Gemeinde kritisiert. Die Verantwortlichen wollen die Regelungen nur in den Ortsteilen Sorsum und Wennigser Mark einführen. Die Verordnung sieht unter anderem vor, dass für streunende Katzen künftig eine Kennzeichnungs- und Kastrationspflicht gilt.

Aus Sicht der Christdemokraten sind die Vorschläge der Verwaltung ein Kompromiss, der ihre Zustimmung erhalten hätte. „Weitere, übertriebene Forderungen lehnen wir jedoch ab“, sagt Ernst Herbst, Vorsitzender des Gemeindeverbands der CDU in Wennigsen. Im Jahr 2018 seien in Wennigsen lediglich vier Fundtier-Fälle registriert worden. Und die seien beim zuständigen Ordnungsamt und anderen engagierten Tierschützern in guten Händen.

CDU : Kein Katzenelend in Wennigsen

Auch die Befragung der Ortsräte habe gezeigt, dass es kein Problem mit streunenden Katzen in Wennigsen gäbe. „Es konnte noch nicht mal ansatzweise ein Katzenelend durch eine Überpopulation festgestellt werden“, sagt Herbst. Deshalb halte seine Partei die neuen Strafandrohungen in der Katzenschutzverordnung für überflüssig.

Für besonders befremdlich hält Herbst einen Vergleich des Tierschutzvereins, der die vorbeugende Wirkung der Verordnung aufzeigen sollte. In einer Stellungnahme hatte der Verein mitgeteilt: „Niemand würde ernsthaft gegen die Pflicht zur Installation eines Feuerlöschers in einer Schule vorgehen, mit dem einzigen Argument, es habe ja noch nie gebrannt.“ Es sei absurd, „einen medizinischen Eingriff an einem Lebewesen mit dem Aufhängen eines Stahlblechbehälters“ zu vergleichen, findet Herbst.

Über die geplante Katzenschutzverordnung entscheidet der Rat der Gemeinde Wennigsen bei seiner Sitzung am Donnerstag, 21. März. Sie beginnt um 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses, Hauptstraße 1-2.

Von Gerko Naumann