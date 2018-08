Wennigsen

Aufregung lag vergangenen Freitag in der Luft, als die 100 neuen Fünftklässler an der KGS Wennigsen eingeschult wurden – nicht nur bei den Neuankömmlingen und ihren Eltern. Auch für die Lehrkräfte und Schulleitungsmitglieder bildete die Veranstaltung den Auftakt zu einem spannenden neuen Schuljahr. Erstmals wird ein Jahrgang an der KGS ganz integrativ beschult. Es gibt nicht, wie bisher, eine Beschulung nach Schulzweigen im Hauptfachunterricht, sondern alle Unterrichtfächer werden im Klassenverband unterrichtet.

100 Fünftklässler sind an der KGS Wennigsen eingeschult worden. Quelle: KGS Wennigsen

Die Schulleiterin Birgit Schlesinger nutze die Gelegenheit und stellte zwei neue Schulleitungsmitglieder, Konrektor Kai Birkner und Gymnasialzweigleiter Siegfried Hoffmann, vor. Beide zeigten Verständnis für die Aufregung der neuen Fünftklässler, ihnen sei es kürzlich an ihrem ersten Tag an der neuen Schule nicht anders gegangen. Doch die Aufregung verflog bei den Jungen und Mädchen schnell: „Jetzt bin ich nicht mehr aufgeregt, weil ich ja jetzt alle gesehen habe und ich mich freue, dass bald der Unterricht in den neuen Fächern startet“, sagte eine Schülerin nach ihrer ersten Doppelstunde.

Von Lisa Malecha