Wennigsen

Die Naturschutzjugend Wennigsen (Naju) bietet am Sonnabend, 9. Februar, ihren ersten Termin im Jahr 2019 an. Das zweistündige Treffen unter dem Motto „Natur verbindet“ beginnt um 10 Uhr auf dem Parkplatz Waldkater. Eingeladen sind alle Kinder, die Interesse an der Natur haben, teilt Organisator Björn Hagen mit. Im Mittelpunkt stehen Erfahrungen im Deister. Experten erklären etwa, was Bäume, Vögel und Käfer eigentlich im Winter machen. Außerdem geht es um Jäger und Gejagte. „Viele Tiere sind ständig auf der Hut, um nicht zur Beute zu werden oder jagen, um überleben zu können“, sagt Hagen. Die Eichhörnchen seien nach ihrer Winterruhe beispielsweise schon wach und ziemlich aktiv. Und das nicht nur bei der Nahrungssuche: Schon Ende Februar beginnt die Paarungszeit, Männchen und Weibchen liefern sich dann halsbrecherische Verfolgungsjagden durch die Äste der Bäume. Bei den Pflanzen können schon Erle und Hasel blühen. „Wir gehen diesen Spuren nach und entdecken gemeinsam mit anderen Augen den Wald“, heißt es von der Naturschutzjugend.

Von Gerko Naumann