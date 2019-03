Wennigsen/Bredenbeck

“Sven kommt endlich ins Kino“, sagt Thore Fahrenbach erfreut. „Sven“, das ist der erste Film von L

evi Wessel (20) und Fahrenbach (20) von der Produktionsgemeinschaft Sven.

Im Bauwagen: Thore Fahrenbach (links) und Levi Wessel schneiden und bearbeiten den Film am Computer. Quelle: Jennifer Krebs

Der 40-minütige Film handelt von einem jungen Mann namens Sven. Er ist eigentlich auf dem Weg zu seiner Aufnahmeprüfung an der Berliner Hochschule für Fotografie. Doch irgendwo im Nichts bleibt plötzlich sein Auto liegen. Sven strandet bei einer Gruppe von Aussteigern – und lernt hier, abseits seiner vertrauten Welt, eine neue Perspektive auf das Leben und seine Kunst kennen. Fahrenbach und Wessel haben das Drehbuch geschrieben und sind auch für die Regie und Kamera verantwortlich. Gedreht wurde von Mai bis August im Raum Bredenbeck.

Sven ist im Apollo-Kino zu sehen

„Sven“ wird am Sonntag, 19. Mai, um 11 Uhr und am Dienstag, 21. Mai um 17:30 Uhr im Apollo Kino an der Limmerstraße in Hannover gezeigt. Der Vorverkauf fürs Apollo läuft bereits täglich ab 17:30 Uhr telefonisch unter (0511) 452438. Ticktes kosten 5, ermäßigt 4 Euro.

Premiere in der Pinkenburg

Premiere ist aber in Wennigsen: Dort wird der Film am Freitag, 3. Mai um 19:30 Uhr (Einlass 19:00 Uhr) und am Donnerstag, 16. Mai, um 19:30 Uhr (Einlass 19:00 Uhr) in der Pinkenburg vorgeführt. Die Karten kosten 8 Euro, ermäßigt 5 Euro und sind im Reisbüro Cruising erhältlich.

Mehr Infos zu dem Film gibt es hier.

Von Lisa Malecha