Holtensen

In die Raiffeisen-Tankstelle an der B217 in Holtensen ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Die Täter – nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelt es sich um zwei Männer – schlugen mit Gullideckeln die Scheibe der Zugangstür ein und packten sich drinnen diverse Zigaretten ein. Hinterher flüchteten sie in einem abseits geparkten weißen Auto in Richtung Hannover-Wettbergen. Zur Höhe des Schadens kann die Polizei noch keine Angaben machen.

Die Polizei hofft auf Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Ronnenberg unter Telefon (05109) 517115 in Verbindung zu setzen.

Von Jennifer Krebs