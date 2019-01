Bredenbeck/Springe

Ende Dezember waren Einbrecher in das Bredenbecker Schützenhaus und in das Sporthaus der SG Bredenbeck-Holtensen eingedrungen und haben die Räume verwüstet. Zudem entwendeten die Täter zwei Luftpistolen. Nun hat die Polizei Springe drei Tatverdächtige ermittelt.

Die Ermittlungen der Beamten nach mehreren Einbruchdiebstählen in Kleingartenkolonien Anfang des Jahres führten zu drei Tatverdächtigen aus Bennigsen – zwei von ihnen sind 23 Jahre alt, einer 35 Jahre alt. Die Polizei durchsuchte die Wohnungen der Verdächtigen am Mittwoch und konnte dabei diverses Diebesgut sichers,tellen. Unter anderem wurde ein Aufsitzrasenmäher aus einem Kleingarten in Springe und Luftpistolen aus dem Einbruch ins Schützenhaus in Bredenbeck sichergestellt. Doch es scheinen noch weitere Einbrüche auf das Konto des Trios zu gehen. Darauf lässt die Menge des Diebesguts schließen. Die Ermittlungen zur Zuordnung des Diebesguts dauern an, teilte die Polizei mit.

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Wennigsen finden Sie in unserem Polizeiticker.

Von Lisa Malecha