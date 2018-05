Bredenbeck

Mehrere hundert Liter Pflanzenschutzmittel haben Diebe in Bredenbeck gestohlen. Die Unbekannten haben 100 Kanister des Mittels zwischen Dienstagabend, 22 Uhr, und Mittwochmorgen aus einer Lagerhalle an der Straße In der Beeke entwendet. Laut Polizei liegen zur Schadenshöhe noch keine Angaben vor. Für den Abtransport müssen die Täter allerdings einen Transporter genutzt haben. Wer diesen in der Tatzeit nahe der Halle gesehen hat oder aber Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich unter Telefon (05109) 517 115 beim Polizeikommissariat Ronnenberg oder unter Telefon (05103) 2278 bei der Polizeistation Wennigsen melden.

Von Lisa Malecha