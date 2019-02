Wennebostel

Durch die Terrassentür sind Einbrecher zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonnabend, 8.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus Am Rahlfsberg in Wennebostel eingestiegen. Die Täter hatten dafür die Scheibe eingeschlagen.

In dem weitgehend leerstehenden, zum Verkauf stehenden Gebäude durchwühlten die Unbekannten nach Angaben eines Polizeisprechers diverse Schränke und andere Behältnisse. Ob sie etwas gestohlen haben, ist bislang unbekannt.

Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeikommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Von Julia Polley