Wennebostel

Über ein Fenster haben sich Einbrecher Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Wennebostel verschafft. Die Unbekannten haben am Sonntag zwischen 8 und 16.38 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes am Nachtigallenweg aufgehebelt. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume. Ob die Täter etwas geklaut haben, steht nach Angaben von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes in Mellendorf, derzeit noch nicht fest.

Von Julia Polley