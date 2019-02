Wennebostel

Ein unbekannter Mann hat versucht aus einem Drogeriemarkt in Wennebostel Kosmetikartikel zu stehlen – doch ein aufmerksamer Mitarbeiter verhinderte dies. Der Mann steckte sich nach Angaben von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, am Dienstagmittag gegen 14.20 Uhr in dem Markt an der Lindenstraße diverse Gegenstände im Wert von insgesamt rund 400 Euro in einen mitgebrachten Jutebeutel. Anschließend versuchte er, den Markt zu verlassen, ohne die Artikel zu bezahlen. Doch ein Mitarbeiter sprach den Mann an. Dieser flüchtete nach Auskunft Wehrs daraufhin zu Fuß über den Parkplatz und anschließend in Richtung Bissendorf. Den Beutel ließ er samt Inhalt zurück.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Die Beamten bitten deshalb die Bevölkerung um Mithilfe. Der Mann soll zwischen 20 und 35 Jahre alt sein. Er soll ein rundes Gesicht sowie kurze, schwarze Haare und eine südosteuropäische Erscheinung haben. Während der Tat trug er eine eine Jeans, ein schwarzes Blouson sowie schwarze Sneaker mit weißer Sohle.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Von Julia Polley