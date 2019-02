Wedemark

Mit einem Radwegekonzept will die Gemeinde erkunden, welche Radwege in den Ortschaften fehlen – und mit welchem Aufwand und zu welcher Zeit die Lücken geschlossen werden können. Dazu hat die Verwaltung im vergangenen Jahr ein Ingenieurbüro aus Hannover beauftragt, das zudem ein komplettes Verkehrskonzept für die Gemeinde untersucht. Für März plant die Gemeinde eine öffentliche Informationsveranstaltung, bei der die Akteure erste Details nennen wollen.

Schon jetzt möchte die HAZ-Redaktion Wedemark das Thema aufgreifen und fragt deshalb die Radfahrer in der Gemeinde, in welcher Ortschaft sie an welcher Straße einen Radweg vermissen. Wo gibt es eine Lücke im Radwegenetz? Schicken Sie uns Ihre Erfahrungen an wedemark@haz.de

Von Antje Bismark