Gailhof

Die Aktion „Saubere Feldmark“ in Gailhof startet in diesem Jahr am Sonnabend, 30. März. An diesem Tag sind ab 10 Uhr alle Gailhofer Vereine im Ort aktiv und sammeln Müll ein. Die Helfer treffen sich um 10 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Am Ende gibt es für alle Beteiligten ein gemeinsames Mittagessen. Für die Kinder gibt es eine kleine Überraschung vom Ortsrat. Die Vereine hoffen auf rege Beteiligung der Bürger.

Von Julia Polley