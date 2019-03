Wennebostel

Beim Abbiegen hat ein Autofahrer am Freitagabend ein anderes Fahrzeug übersehen und mit diesem zusammengestoßen. Doch ohne sich um den Schaden zu kümmern ist der Unbekannte nach dem Unfall weitergefahren.

Nach Auskunft eines Polizeisprechers aus dem Kommissariat in Mellendorf befuhr eine 50-jährige Frau aus Syke mit ihrem weißen Suzuki Geländewagen um 18 Uhr die Lindenstraße (L 383) in Richtung Bissendorf. In Höhe der Einmündung zur Straße Im Labor bog ein silbergrauer Geländewagen links auf die L 383 ab. Dabei übersah er nach Angaben des Polizeisprechers den Wagen der 50-Jährigen und prallte mit dem Auto seitlich zusammen. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter und flüchtete vom Unfallort.

Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden am Suzuki auf rund 2000 Euro. An dem Wagen wurden die Fahrzeugfront und die Fahrerseite beschädigt. Beim unfallflüchtigen Fahrzeug müsse die Beifahrerseite beschädigt sein, heißt es von der Polizei.

Die Beamten bitten Zeugen, sich beim Kommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 zu melden.

Von Julia Polley