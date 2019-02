Resse

Ohne sich um den Schaden zu kümmern ist ein Unfallfahrer am Sonntag in Resse davongefahren. Der Unbekannte beschädigte zuvor einen am rechten Fahrbahnrand der Leipziger Straße geparkten VW Touran. Der Unfall ereignete sich nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes in Mellendorf, zwischen 4.20 und 16 Uhr. Der VW wurde durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt.

Hinweise auf den Unfallfahrer nimmt das Polizeikommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Von Julia Polley