Abbensen

Autofahrer, die aus Richtung Negenborn kommend auf der Alten Zollstraße nach Abbensen fahren, finden derzeit kein Ortseingangsschild. Der Grund: Unbekannte haben es zwischen Sonnabend, 22 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, geklaut. Ein Anwohner meldete dies am Sonntagmorgen der Polizei.

Vor Ort stellten die Beamten nach Auskunft von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, fest, dass auch das Ortsausgangsschild in Richtung Helstorf entwendet wurde. Zudem fehlt das Ortsschild in der Straße Auf der Loge in Richtung Dudenbostel. In allen drei Fällen zogen die Täter nach Auskunft Wehrs die Haltestangen aus dem Boden und schraubten die gelben Schilder heraus. Die Stangen mit den leeren Halterahmen ließen die Unbekannten jeweils auf den Grünstreifen am Fahrbahnrand liegen. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf rund 600 Euro und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Julia Polley