Berkhof

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen zum Trimm-Dich-Pfad gefahren. Als er zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass Unbekannte in das Auto eingebrochen sind und sein Portemonnaie gestohlen haben.

Der Einbruch ereignete sich nach Angaben eines Polizeisprechers am Sonnabend zwischen 10.30 und 10.45 Uhr auf dem Parkplatz an der Wieckenberger Straße in Berkhof. Unbekannte schlugen die hintere rechte Seitenscheibe des Subaru ein und gelangten so in das Auto. Die Täter entwendeten die Geldbörse, die nach Angaben des Sprechers auf der Rückbank unter einer Jacke lag. Der Autobesitzer alarmierte sofort die Polizei.

Hinweise von Zeugen nehmen die Polizisten des Kommissariats in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Von Julia Polley