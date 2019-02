Mellendorf

Mit schwarzer und grüner Farbe haben Unbekannte die Garagen der Kindertagesstätte an der Straße Gilborn in Mellendorf in der Nacht zu Montag beschmiert. Nach Auskunft von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, haben die Täter auch auf ein danebenstehendes Trafohäuschen mehrfach den Schriftzug HSV sowie einige Zahlen geschrieben. Die Schmierereien ereigneten sich zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 7.15 Uhr.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 500 bis 800 Euro. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Nach Angaben von Wehr könnte die Tat „im Zusammenhang mit der Niederlage von Hannover 96 von Sonntagabend stehen“.

Von Julia Polley