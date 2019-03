Wedemark

Das Sturmtief „Bennet“ hat am Montag zu mehreren Einsätzen für die Feuerwehren in der Gemeinde Wedemark geführt. Unter dem Stichwort „Hilfeleistung Sturmschaden“ wurden die Einsatzkräfte zwischen 9.20 und 14.30 Uhr insgesamt zehnmal alarmiert. Größere Zwischenfälle oder Schäden gab es jedoch nicht. Zwei der Alarmierungen waren nach Auskunft von Feuerwehr-Pressesprecher Michael Hahn auf Privatgelände, sodass diese keine Einsätze für die Ehrenamtlichen waren. „Wir sind nur bei Gefahr der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zuständig“, sagt Hahn.

Insgesamt vier Einsätze gab es in Bissendorf und Bissendorf-Wietze durch Bäume, die bereits umgestürzt waren oder drohten umzufallen. Ein Baum war in Bissendorf auf eine Telefonleitung gefallen. Die Einsatzkräfte haben das Gehölz nach Angaben Hahns zersägt, um einen Schaden abzuwenden. Dreimal musste die Feuerwehr in Resse ausrücken, einen Einsatz gab es in Mellendorf. Auch in Elze und Meitze wurden die Einsatzkräfte jeweils einmal alarmiert. Notrufe, weil ein Baum auf ein Auto oder Haus gestürzt war, gab es in der Kommune jedoch nicht. Bei solch einer Einsatzalarmierung rücken nach Angaben Hahns jeweils drei bis fünf Feuerwehrleute aus.

Von Julia Polley